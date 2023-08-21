الطب العسكري: رحلتان يوميا لنقل جرحى اشتباكات طرابلس للعلاج بتونس وتركيا

أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبد الرحمن كبلان أن الجهاز شرع في ترحيل الحالات الخطيرة من جرحى الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، بواقع رحلتين يوميا إلى دولتي تونس وتركيا.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة أنه سيتم التنسيق لعلاج الحالات الدقيقة والتي تحتاج تدخلا طبيا خاصا في دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

وأكد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا أن عدد الوفيات المسجلة جراء اشتباكات طرابلس بلغ 55 قتيلا و146 جريحا.

واندلعت الاشتباكات بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.