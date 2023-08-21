الحصادي يرحب بتوحيد المصرف المركزي.. ويؤكد على ضرورة توحيد باقي المناصب السيادية

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أكد على ضرورة توحيد باقي المناصب السيادية”ديوان المحاسبة،الرقابة الإدارية،مكافحة الفساد” حتى تقوم بدورها الرقابي والمحاسبي وكذلك يسهل تغييرها في حالة التوافق على التغيير.

كما رحب الحصادي في تغريدة أخرى،بجميع اللقاءات بين أبناء الوطن مهما اختلفوا التي سيكون لها الأثر الإيجابي على العملية السياسية وهي الطريق الأمثل للاستقرار والمصالحة ونزع فتيل الحرب والانقسام والتشظي.

ونوه الحصادي إلى أن تلك اللقاءات ستمهد الطريق أمام القوانين الانتخابية الموصلة إلى تجديد الشرعية من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.