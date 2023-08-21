تكالة والكبير يبحثان الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

بحث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة اليوم الإثنين، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وسبل تحسينها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رئيس المجلس أعرب عن ترحيبه بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام. وأشاد بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي ويسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد محافظ المصرف المركزي التزامه بالتعاون التام مع المؤسسات الشرعية لتحقيق التنمية المستدامة.