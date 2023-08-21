المنفي يبحث آخر المستجدات بشأن عودة الهدوء والاستقرار في طرابلس مع أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة

طرابلس 21 أغسطس 2023 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، وفدًا من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس، حيث رحّب الرئيس بالوفد، مُثنيًا على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يعمل بشكلٍ دائم ومستمر؛ من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

في المقابل، أشاد أعضاء الوفد بالدور الإيجابي للرئيس والمجلس وحرصهم على أمن وسلامة المواطنين، مُطالبين بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة اتجاه كل من يُحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. (وال – طرابلس)

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