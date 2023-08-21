البعثة الأممية: نأمل أن يساعد توحيد المصرف المركزي على إعطاء زخم لجهود توحيد المؤسسات الليبية

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،في بيان لها،الأحد، بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

البعثة أشادت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ، مرعي مفتاح رحيل لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

وأعربت البعثة عن أملها بأن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة.