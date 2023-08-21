حكومة الوحدة تطلق منصة “هادف” لدعم صناع المحتوى الرقمي في ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الليبية اليوم الاثنين، عن إطلاق صندوق دعم الإعلاميين منصة “هادف” المتخصصة بدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في بيان إن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قال في كلمة له خلال حفل إطلاق المنصة، إن منصة “هادف” تعد الخطوة الأولى للإسهام في دعم القدرات الشابة الواعدة، ونشر الوعي المجتمعي والقيمي والأخلاقي.

من جانبه، أكد مدير صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور، في كلمة له أن منصة “هادف” تولي اهتماماً خاصاً بصناع المحتوى الرقمي الرصين، مضيفاً أن المنصة ستعمل على أن يكون المحتوى ذا جودة عالية مع الحفاظ على الهوية الليبية والقيم المجتمعية وبما لا يتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة إن منصة “هادف” تهدف إلى تبني المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى وتحفيزهم على نشر محتواهم بما يضمن إثراء ورفع جودة المضمون الرقمي المقدم من قبل الشباب الليبي.

كما توفر منصة هادف، الدعم المالي لصناع المحتوى المسجلين بها، عبر محفظة يتضمنها الحساب الشخصي لكل صانع محتوى هادف.

Trending يؤدي إلى الوفاة.. وزارة الصحة الليبية تحذر من دواء برد ملوث

وكان قد تم توقيع التعاقد بين الشركة القابضة للاتصالات وصندوق دعم الإعلاميين لإنشاء المنصة خلال فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.