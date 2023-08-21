الأرصاد الجوية: منخفض جوي وفرصة لهطول الأمطار في بعض مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الإثنين وخلال اليومين القادمين، إذ تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض الاماكن، وتكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الغد ،بعض المناطق الممتدة من غريان إلى بني وليد، مع احتمال أن تسبب في جريان الأودية المحلية.

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة القصوى معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا وخاصة مناطق الشمال حيث تتراوح مابين (28-33)م، وتكون علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (36-41)م ، مع حدوث ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.