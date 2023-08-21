فيروز النعاس: المنفي لا يحترم تضحيات ودماء الشهداء

هاجمت فيروز النعاس الأمين العام لما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” أحد الأذرع السياسية لجماعة الإخوان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي على خلفية لقائه والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في بنغازي.

كتبت قائلة على حسابها في موقع إكس “‌‎رئيس المجلس الرئاسي‎ القائد الأعلى لا يحترم تضحيات ودماء الشهداء، يتجاهل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأهميته في تأسيس الدولة المدنية، ويبدو جليا أنه لا يعلم شيئا عن بروتوكول التراتبية الوظيفية، انتخابات برلمانية فقط” وفق تعبيرها.