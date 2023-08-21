المنفي يبحث توحيد الجهود مع مجلس الدولة لإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة “عمر العبيدي”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتعزيز دور مجلس الدولة من أجل توحيد الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

كما التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلمز” لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أي جهود توافقية تقود البلاد الي العملية الانتخابية والاستقرار الدائم للبلاد.