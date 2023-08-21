بوراس: على مجلس الأمن إعادة النظر في باتيلي ومشروعه

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي هو سبب فشل نجاح العملية السياسية المعنية بتهيئة الظروف لعقد الانتخابات التي تنتظرها المجموعات المترشحة، وذلك بتجاهله للأدوات المتاحة مثل ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة، وذهابه في اتجاه تفتيت الموجود والبحث عن بدائل أخرى لوضع تصور للمرحلة القادمة.

بوراس أشارت في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” إلى أن كل ما سبق هو أحد أسباب إطالة الأزمة وتطورها بشكل سلبي، بالإضافة إلى خطته الضعيفة التي ساهمت في تموضع الأطراف الرئيسية في المشهد وشرعنة الانقسام بين الشرق والغرب في ظل وجود قوات وقواعد أجنبية في كل القواعد الليبية وخاصة الجنوب، وذلك بمباركة ودعم المسار الاقتصادي الذي يحاول محمد المنفي أن يحافظ من خلاله على حكومة الشرق وحكومة عبد الحميد الدبيبة”، وفق تقديراتها.

وأضافت: “أما لقاء المنفي وعقيلة وحفتر فلا يستطيع باتيلي الاعتراض عليه كونه كان يصر في كل تحركاته وتصريحاته السابقة على دور الأطراف المسلحة والمجلس الرئاسي في حل الأزمة، لذا فإنه يجب على مجلس الأمن إعادة النظر في المبعوث الحالي أو إعادة النظر في مشروعه الذي حقق المزيد من العراقيل والقوة القاهرة أمام الانتخابات القادمة”.