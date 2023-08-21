“النويري” يؤكد دعم مجلس النواب لخطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري بحضور أعضاء مجلس النواب سالم قنان عائشة شلابي.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي في إطار مباركة مجلس النواب الليبي لعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم المجلس لكل خطوات مصرف ليبيا المركزي التي سوف تتخذ في هذا السياق.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، أعلنا أمس الأحد عن عودة مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة سيادية موحدة والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

جاء هذا عقب اجتماع موسع عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ضم مدراء الإدارات والمستشارين في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

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