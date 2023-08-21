القوات المسلحة تعقد اجتماعا لمناقشة تأمين الحدود الجنوبية

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أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، أن قائد قوة العمليات في الجنوب عقد اجتماعًا مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وأوضح بيان القوات المسلحة: “اجتمع قائد قوة العمليات في الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد المهام والواجبات وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وتعزيز الأمن وفرض القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، ولا سيما الدول التي تشهد توترات وأزمات أمنية وعسكرية”.

وأعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد يوم الجمعة الماضي عن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة أربعة آخرين جراء قصف جوي من قبل الجيش التشادي.

وأضافت الجبهة، وفقًا للبيان، أن “الجيش التشادي يستعد للتوغل داخل الأراضي الليبية لمهاجمة قواعدها الخلفية بهدف إسكات أي صوت معارض”.