إطلاق تدريب حول الكشف عن الامراض المعدية في المعهد القومي لعلاج الأورام

شهد المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة إطلاق المرحلة الثانية من ورش العمل التدريبية حول الكشفوالتأكيد المعملي للأمراض المعدية ذات الأولوية المشمولة بنظام الإنذار المبكر والاستجابة.

وتهدف ورشة العمل التي ينفذها المعهد بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، إلى الرفع من قدرات العاملينبالمختبرات في تشخيص الأمراض المعدية ذات الأولوية المشمولة بنظام الترصد الوبائي والإنذارالمبكر.

يقدم هذه الورشة التي تنفذ خلال الفترة من 19-21 أغسطس أ.د عبد العزيز الزرقاني، أستاذ بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة الطبية بكليةالطب البشري جامعة طرابلس.

وتتضمن محاورها، التدريب على استخدام التقنيات المعملية لتأكيد هذه الأمراض واكتشاف مسبباتها والتعرف على الوضع الوبائي،والمساعدة في إتخاذ القرار المناسب للتحكم والسيطرة