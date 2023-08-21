وفد سوق الجمعة للمنفي: أنت حريص على سلامة المواطنين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين بطرابلس، وفداً من أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس، حيث رحب المنفي بالوفد، مثنياً على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.

وأكد المنفي، أن المجلس الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين، وفق قوله.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالدور الإيجابي لرئيس وأعضاء المجلس وحرصهم على أمن وسلامة المواطنين، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة اتجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.