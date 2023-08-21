تفاصيل صادمة في القبض على مصري في بنغازي

تمكن مركز شرطة بوعطني بمديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين القبض على مصري الجنسية قام بتعذيب إبنته البالغة من العمر 4 سنوات وإحتجاز زوجته داخل المنزل لمدة طويلة .

وإستجابةً لشكوى إمرأة ضد إبنها المدعو ح.ج.س من مواليد 1998 كونه قام بتعذيب إبنته بواسطة سلك كهربائي وإحتجاز زوجته ومنع عنها الطعام وأفادت أيضاً انه من ذوي السوابق وسجن لمدة ثمانية أشهر على ذمة واقعة تعاطي المخدرات .

وقالت إنها استطاعت الفرار من المنزل لإبلاغ الشرطة وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى منزل الشخص المطلوب.

وعند وصولهم تم الدخول إلى منزل الشخص المطلوب وضبطه ووجدت زوجته مُحتجزة بإحدى الغرف وعُثر على إبنته في حالةٍ سيئة وعليها آثار تعذيب .

وتم الإنتقال إلى المركز وبالإبستدلال معه إعترف بتعذيب إبنته وإحتجاز زوجته وتعاطيه للمخدرات .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .