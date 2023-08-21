وزير خارجية إيطاليا: أبلغونا عن قوارب ليبية تحمّل المهاجرين من صفاقس لأوروبا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تونس تبذل ما في وسعها من أجل الالتزام بالاتفاقات بشأن الهجرة غير الشرعية، حيث أنهم أبلغونا فقط في هذه الساعات بأنهم صادروا في صفاقس 4 قوارب جاهزة للمغادرة، أسلحة، أموال”

وأوضح تاياني، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، ترجمتها “الساعة24″: أن تونس لديها مشكلتين كبيرتين، إحداها هي قوارب الصيد المزيفة التي تغادر ليبيا وتصل بقيادة مهربي البشر إلى صفاقس وتحمّل المهاجرين.

ولفت إلى أن المشكلة الثانية هي أنه من الصعب بالنسبة لهم التدخل بسبب ندرة الوسائل والرجال الموجودين تحت تصرفهم، وهناك قوات مسلحة تؤدي فترات عمل مرهقة، لكنها لا تستطيع وقف تدفق المهاجرين”.

وأكد أنطونيو تاياني، أن المذكرة الأوروبية التي تخصص 100 مليون يورو لتونس لمواجهة أزمة الهجرة يجب تطبيقها في أسرع وقت ممكن – وإن أمكن تنفيذها وبفضل هذه الأموال، يمكننا أن نجعلهم يمتلكون زوارق دورية يجري تجديدها، تمامًا كما يمكننا أن نضع الشرطة المالية الإيطالية والبوليس الإيطالي تحت تصرفهم لتدريب ضباطهم العسكريين وموظفي إنفاذ القانون المشاركين في عمليات المراقبة والاحتواء”.

وشدد تاياني، على أن مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط، ويتعلق الأمر بالأزمات التي كانت موجودة قبل حكومتنا ولكن هناك أزمات جديدة أيضًا، فاندفاع المهاجرين من القارة الأفريقية هائل بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا، وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر، التي كانت دولة منخرطة في احتواء الهجرة الجماعية”.

وتابع:” أن كل إيطاليا تتحمل عبئًا يجب أن يقع على عاتق أوروبا بأكملها، ونحن نعمل في الاتحاد الأوروبي من أجل ذلك، وتعمل وزارة الداخلية الإيطالية على إعادة توزيع أكثر إنصافًا للمهاجرين، لكننا نعتزم أيضًا إدخال آليات أكثر صرامة وفعالية لإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في أن يتم قبولهم، سنفعل ذلك قريبًا جدًا”.