مؤسسة النفط تعلن حجم إنتاج الخام والغاز الطبيعي خلال يوليو الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الكميات المنتجة من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي خلال شهر يوليو 2023.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها الشهرية أن إنتاج النفط الخام بلغ 36,183,022 برميل فيما بلغت المنتجات النفطية 527,157 طن وبلغت المنتجات البتروكيماوية 49,325 طن وبلغت المكثفات 199,601 طن وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 1,104,477,849 متر مكعب.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 فيما بلغت 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.