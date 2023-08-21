آمر قوة عمليات الجنوب يبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي

ليبيا – اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان مع أمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار وخاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية.

المتحدث العسكري باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه وفي نهاية الاجتماع واستلام المهام أكد الحضور على جاهزيتهم التامة لتنفيذها والتقيد بما جاء في خطة العمليات العسكرية بالخصوص.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.