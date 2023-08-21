رئيس مجلس الدولة يرحب بتوحيد مصرف ليبيا المركزي

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، اليوم الإثنين، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تحسينها.

وأعرب رئيس المجلس عن ترحيبه بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام، مشيداً بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي ويسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه محافظ مصرف ليبيا المركزي التزامه بالتعاون التام مع المؤسسات الشرعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، أعلنا أمس الأحد عن عودة مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة سيادية موحدة والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

جاء هذا عقب اجتماع موسع عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ضم مدراء الإدارات والمستشارين في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

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