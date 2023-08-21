“قادربوه” يلتقي بممثلي اتحاد مؤسسات المجتمع المدني

الوطن| متابعات

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بممثلين عن اتحاد منظمات المجتمع المدني؛ للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وتناول الاجتماع إشكاليات وتداعيات عدم إصدار قانون ينظم نشاء هذه المؤسسات بما يحقق أهدافها.

وأكد الوفد أن اتحاد منظمات المجتمع المدني المكون مما يقارب الـ100 منظمة، يعمل بجهود وطنية وأهداف نبيلة، ويسعى لخلق جسم قوييقف ضد كافة الإجراءات والقوانين التي لا تخدم الوطن والمواطن، مستشهدين بما قامت به منظمة (آباتشي) التي خططت لتوطين المهجّرينفي ليبيا، وسعيها لتغيير النسيج الديموغرافي للبلاد.

وأفاد قادربوه بأن ظاهرة الفساد أصبحت متفاقمة بشكل مخيف في أغلب مؤسسات الدولة، وأن هناك منظمات مدنية دولية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ومن المهم خلق توأمة معها؛ للحد من تنامي الفساد، مشدّدًا على أهمية العمل مع الاتحاد من أجل استصدار قانون يحمي مؤسسات المجتمع المدني للقيام بعملها بشكل قانوني يكفل لها تأسيس جسم قوي أو حكومة ظل تراقب عمل الحكومات، وتحول دون حدوث خروقات مالية أو إدارية.

وأعرب بأن التشابك مع المنظمات المدنية هي سنة حميدة يجب احتضانها، كما يحدث في الدول المتحضرة التي تقدر وتحترم ما تقوم به منظماتها؛ لما لذلك من دور في النهوض والتطور الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والأخلاقي.