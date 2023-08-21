“الكبير” و”النويري” يلتقيان في إطار دعم خطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه صباح اليوم الاثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بحضور أعضاء مجلس النواب سالم قنان وعائشة شلابي في إطار مباركة مجلس النواب الليبي لعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعم المجلس لكل خطوات مصرف ليبيا المركزي التي سوف تتخذ في هذا السياق.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أعلن أمس عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة داعيا الى الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام