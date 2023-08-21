اعلان هـام من وزارة التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني

نوّهت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 2022 2023م، سيتم اعتمادها والإعلان عنها يوم الخميس 24 أغسطس 2023م.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تعميم لها أن اعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 2022 2023م، على تمام الساعة العاشرة صباحاً، متمنين لجميع أبنائنا التلاميذ التوفيق والنجاح.

وعقدت الشهر الماضي امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لـ86 ألفا و607 تلاميذ في مختلف أنحاء البلاد منهم 47 تلميذا في التعليم الديني و24 من الصم وضعاف السمع