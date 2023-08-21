وزارة الداخلية: ترحيل 486 مهاجرا طواعية من الجنسيات المصرية والنيجيرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الترحيل الطوعي لعدد 486 مهاجر غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي اليوم الاثنين لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رافقه خلالها رئيس جهاز حرس الحدود عقيد محمد المرحاني؛ وكان في استقباله رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بالجهاز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير اطلع خلال الزيارة على سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها أعضاءه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم يد العون للمهاجرين داخل مراكز الإيواء لحين استكمال إجراءات ترحيلهم طوعياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.