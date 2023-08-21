وزارة التربية تعلن البدء بتسجيل الطلاب بمركز المتفوقين طرابلس ــ الإجراءات والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، اليوم الاثنين عن إجراءات وشروط التسجيل بمركز المتفوقين طرابلس التابع للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين .

إجراءات وشروط التسجيل:

يعلن مركز المتفوقين طرابلس عن فتح باب التسجيل للدراسة بالمركز للعام الدراسي 2024/2023م بالصف الثامن من التعليم الاساسي والصف الأول ثانوي

وفق الشروط التالية :

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية . أن يكون قد نجح بتقدير ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو ضمن العشرة الأوائل على مستوى مراقبة التعليم الواقع في نطاقها المركز.

أن لا يكون قد سبق له إعادة أية سنة دراسية دون عذر

مقبول.

أن يكون لائقا صحياً خالياً من الأمراض المعدية .

إجراءات التسجيل:

تعبئة النماذج الخاصة بدخول اختبارات المفاضلة القبول) يخضع المتقدم لاختبارات مفاضلة في العلوم الرياضيات

اللغة العربية بالإضافة إلى اختبار ذكاء . يتم إجراء اختبار الذكاء) لمن اجتازوا اختبارات التحصيل يمكن التسجيل الالكتروني وسحب نموذج الإعلان الموجود على صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

الفيسبوك باسم ( مركز المتفوقين طرابلس). تعقد الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/9/9 بمقر المركز وفق الجدول الذي سيتم نشره في حينه.

يتم القبول وفق السعة الاستيعابية للمركز والخطة المعتمدة.

[email protected]

091-8012444