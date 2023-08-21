مباحثات مصرية أمريكية حول الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي “انتوني بلينكن” عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري وبلينكن تباحثا بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبين المصري والأمريكي على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية. كما تم التباحث

هذا، وأوضح السفير أبو زيد، أن وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال على حرصهما علي استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.