اللافي يدشن منصة جديدة لمحاربة “التضليل الإعلامي”

شارك رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، في فعاليات انطلاق منصة هادف، التي اطلقها صندوق دعم الإعلاميين بدعم من الشركة القابضة للاتصالات.

وألقى عثمان كلمة نيابة عن وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية، وليد اللافي، أكد فيها أن منصة هادف تأتي في إطار دعم المحتوى الهادف للحد من خطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار. مشيرًا إلى أن نشر المضامين الهادفة سيسهم في تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداء قوية للمشاركة المدنية والتنمية الاجتماعية، بدلاً من أن تكون فضاءات لتأجيج الفرقة.

وأضاف رئيس الهيئة أن منصة هادف هي خطوة مهمة على صعيد ضمان وصول المعلومات، وتعزيز الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت مراسم انطلاق المنصة التي احتضنتها العاصمة طرابلس اليوم مشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية، ونخبة من صناع المحتوى، وممثلين عن منظمات إعلامية محلية فاعلة.

كما عقدت على هامش فعاليات إطلاق المنصة، جلسة حوارية شارك فيها مستشار الهيئة، رضا الهادي، بمداخلة أشار فيها إلى أهمية ضبط الخطاب الإعلامي وإخضاعه إلى مبادئ مدونة السلوك الإعلامي، بعيدًا عن التضليل، لافتًا إلى أن هناك مسؤوليات كبرى تقع على الإعلاميين والمدونين، في مجال الكلمة الهادفة.

يشار إلى أن رئيس صندوق دعم الصحفيين، علي عاشور، أعلن في مؤتمر صناع محتوى العرب الذي انعقد بالعاصمة طرابلس في ديسمبر من العام 2022 خطوات عملية لانطلاق مشروع دعم صناع المحتوى تحت مسمى (هادف).