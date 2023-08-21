الصديق الكبير: أنا ملتزم بالتعاون مع المؤسسات الشرعية 

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اليوم الإثنين، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تحسينها، وأعرب رئيس المجلس عن ترحيبه بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام. وأشاد بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي ويسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني، بحسب بيانه.

من جانبه أكد المحافظ التزامه بالتعاون التام مع المؤسسات الشرعية لتحقيق التنمية المستدامة، على حد تعبيره.