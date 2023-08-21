سفير تركيا يزور مجلس الدولة الاستشاري لتقديم التهاني

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “عمر العبيدي” اليوم الإثنين السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلمز” بمقر السفارة بطرابلس.

وفي مستهل اللقاء، هنأ السفير التركي مجددا النائب الثاني بمناسبة انتخابه بمكتب رئاسة المجلس، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، للوصول بالبلاد لمرحلة السلام والاستقرار الدائمين، بحسب بيان المجلس.

كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أي جهود توافقية تقود البلاد الي العملية الانتخابية و الاستقرار الدائم للبلاد.

وفي ختام اللقاء، قدّم النائب الثاني درعا تذكاريا للسفير التركي متمنيا له التوفيق في مهامه السامية.