وزير الداخلية: ترحيل 332 مهاجرا خلال الفترة القادمة

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن 332 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الفترة القادمة.

وبين الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه تم ترحيل 294 مهاجرا مصريا و192 مهاجرا يحمل الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم .

وأشار الطرابلسي إلى أن عددا من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وقال الطرابلسي إنه خلال صيف هذا العام تم تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة كما أن وزارة الداخلية أطلقت منذ مدة حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة .

ولفت الطرابلسي إلى أن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية ومبينا أنها دولة عبور وليست مقصدا للمهاجرين مبينا أن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.

ودعا الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء.