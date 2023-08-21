المنفي يناقش مع «نائب تكالة» توحيد الجهود لإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين بطرابلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي”.

وتناول اللقاء، الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتعزيز دور المجلس الأعلى من أجل توحيد الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وكان المنفي، استقبل اليوم الإثنين بطرابلس، وفداً من أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس، حيث رحب المنفي بالوفد، مثنياً على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.