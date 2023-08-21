آخر أمين لمؤتمر الشعب العام: حاولت إقناع القذافي بالتسليم لأبنه سيف

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قال، محمد أبو القاسم الزوي، آخر أمين لمؤتمر الشعب العام في ليبيا، كنت مؤيدا لسيف الإسلام القذافي ومشاريعه.

وتابع الزوي في حديث لبرنامج الذاكرة السياسية الذي بثته قناة العربية، وحاولت كذلك أن أقنع معمر القذافي بأنه آن الأوان لأن يستلم سيف زمام الأمور.

وأضاف الأمين السابق :”أخبرت القذافي بانه قال في العلن لليبيين أنه إذا كنتم تريدون تطوير البلد وتحدثوها لكني سأقسوا عليكم وأنا لا أحب أن أفعل ذلك ولكن ها هو سيف يشابهني وشاب ولديه رؤية من الممكن أن يفعل ماتريدون”.

وأكد الزوي أن هذا الأمر تم في عام 2008 إلا أنه حقيقة القذافي لم يرد علي حول ما اقترحت عليه بشأن التسليم لسيف.