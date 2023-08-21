برلماني ليبي : القوة القاهرة لازالت تُهيمن على العاصمة طرابلس

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، بفشل إجراء الانتخابات مجددًا لأن القوة القاهرة لازالت تُهيمن على العاصمة طرابلس.

وأشار أوحيدة في تصريحات تلفزيونية أن هذه القوة القاهرة تعمل الآن على إفشال الانتخابات كما أفشلت الانتخابات السابقة.

وقال عضو مجلس النواب أن التعويل على قبول توافقات عقيلة وحفتر والمنفي يعتبر تحدي أمام الأخير بإمكانية إقناعه للأطراف التابعة له في غرب ليبيا.

وأشار أوحيدة الى أن عدد من أعضاء مجلس الدولة الداعمين لتكاله لا زالوا واقفين عن التعديل الدستوري الـ13 ولا يريدون الدفع باتجاه التوافق ومناقشة الملاحظات التي كانوا جزءًا منها.

ولفت أوحيدة أن هذه الملاحظات تشاركنا فيها مع مجلس الدولة ومفوضية الانتخابات وغالبيتها فنية.

وقال سيظل هناك تحدي تطبيق القوانين الانتخابية على أرض الواقع في الغرب الليبي.