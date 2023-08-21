باتيلي يقدم إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن الاوضاع في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد الله باتيلي سيُقدم غدًا الثلاثاء إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت طرابلس.

وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي .

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها بأن “تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة”.