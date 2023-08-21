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وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان ملفات ليبيا وسوريا والسودان والنيجر

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي “أنتوني بلينكن” في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وبشأن المستجدات على الساحتيْن الإقليمية والدولية فقد بحثا الأوضاع في ليبيـا والسودان والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية فإن الوزيريْن أكدا حرصهما على متابعة مسارات التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

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صحيفة الساعة 24

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