قرفاطة حربية تركية جديدة تدخل قاعدة الخمس البحرية

دخلت فرقاطة حربية تركية لليوم الثاني على التوالي قاعدة مدينة الخمس البحرية، التي يُسيطر عليها الأتراك، بعد أيام من إعلان حسابات تابعة لوزارة الدفاع التركية، حصول أنقرة على حق استئجار ميناء المدينة لمدة 99 عامًا.

وكانت وسائل الإعلام، قد ذكرت نقلا عن مصادر غير رسمية، أن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخمس الليبي، وأن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة استخدام ميناء “الخمس” البحري كقاعدة عسكرية أجنبية، أو تخصيص أجزاء منه لأغراض عسكرية.

ويعتبر ميناء الخمس البحري الاستراتيجي واحدا من أكبر وأهم الموانئ التجارية في ليبيا، نظرا لمميزاته من حيث الموقع وعمقه وطول أرصفته، كما تقدر مساحته بـ249 هكتارا فيما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من مليون طن من الحاويات سنويا.