جبودة: نرفض قرار “الدبيبة” بتخصيص أرض في تاجوراء لإقامة سفارة أجنبية

أعرب رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا “علي جبودة” عن رفضه القاطع لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، بتخصيص قطعة أرض في منطقة تاجوراء لإقامة سفارة أجنبية.

وأضاف “جبودة” في تصريح صحفي لمنصة “أبعاد” أن هذا القرار يشكل خطوة خاطئة ومثيرة للجدل قد تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتزعزع استقرار البلاد.

وأكد على أن ضم بعض مناطق بلدية تاجوراء إلى عين زارة يعد قرارًا يثير الانقسامات والاحتقانات، وقد يؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية.

وطالب رئيس أعيان ليبيا، الحكومة بإلغاء هذا القرار الجدلي وعدم اتخاذ قرارات مماثلة حتى يتم تحقيق الاستقرار الكامل للدولة.