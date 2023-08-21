مجلس الأمن الدولي يعلق على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

أعرب مجلس الأمن الدولي، قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي كشفت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان له لمواصلة جهود عمل لجنة “5+5″، ونعرب عن أسفنا للخسائر في الأرواح والجرحى.

وقال مجلس الأمن الدولي، أنه على جميع الأطراف تجنب العنف والتحريض عليه لضمان حماية المدنيين والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه يجب التمسك باتفاق وقف إطلاق النار وسرعة تنفيذه بالكامل، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.