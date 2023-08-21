داخلية الدبيبة: ترحيل طوعي لـ 486 مهاجر غير شرعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اليوم الاثنين الترحيل الطوعي لـ 486 مهاجر غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية.

وجاءت عملية الترحيل خلال زيارة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة المؤقتة “عماد الطرابلسي” اليوم الاثنين بزيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رافقه خلالها رئيس جهاز حرس الحدود عقيد “محمد المرحاني” ؛ وكان في استقباله رئيس الجهاز عقيد “محمد الخوجة” وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بالجهاز.

واطلع “الطرابلسي” خلال هذه الزيارة على سير العمل بالجهاز والجهود التي يبذلها أعضاءه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم يد العون للمهاجرين داخل مراكز الايواء لحين استكمال اجراءات ترحيلهم طوعياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم. وفق منشور لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عبر موقع “فيسبوك”.