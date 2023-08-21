خلال لقائه الكبير..تكالة يرحب بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي

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رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام.

وبحث تكالة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال اللقاء في مقر المجلس الاعلى للدولة في طرابلس الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تحسينها.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي ويسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد الكبير التزامه بالتعاون التام مع المؤسسات الشرعية لتحقيق التنمية المستدامة.