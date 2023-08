الملف الليبي على طاولة مباحثات مصر والولايات المتحدة

بحث وزير الخارجية المصرية “سامح شكري” مع نظيره الأمريكي “أنتوني بلينكن” اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، ناقش فيه الطرفان العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وفق الخارجية المصرية.

ويأتي ذلك عقب يوم من ترحيب وزارة الخارجية المصرية بالبيان المشترك الموقع بين محمد المنفي وعقيلة صالح وخليفة حفتر.

وأكدت الخارجية المصرية على أهمية دعوة رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، مشددة على دعم القاهرة لمؤسسات الدولة لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، وفق تعبيرها.

وكانت الخارجية المصرية قد وصفت في بيان سابق لها، دور مجلسي النواب والدولة بـ”المحوري” وفق صلاحياتهما المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالمحددات التي لا بديل عنها وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات تفادياً لتعقيد الموقف.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية + قناة ليبيا الأحرار

