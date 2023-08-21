مكافحة الامراض يوضح بشأن المتحور الجديد لكورونا في ليبيا والفئات الأكثر تضرراً

أوضح عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا (EG.5) في ليبيا والفئات الأكثر تضرراً.

وقال الدغيس أن المتحور الجديد لكورونا (EG5) لا يختلف عن متحور “أوميكرون”، مضيفاً أنه “لم تُسجَّل أي حالة مصابة بالمتحور الجديد في ليبيا، والوضع مستقر حتى الآن”.

وبحسب الدغيس “انتشر المتحور في 50 دولة، والحالات الموجبة في ازدياد”.

الفئات المتضررة

وأشار الدغيس إلى أن “تأثير المتحور يزداد على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبحسب متخصصين فإن المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5، يستهدف منطقة محددة في الجسم تتمثل بجهاز التنفس العلوي، كما إن المتحور الجديد EG.5 يتميز بسرعة انتشاره فقط، دون وجود تباين في أعراضه أو شدتها مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.