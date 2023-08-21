مجلس الدولة: رئيس مجلس التخطيط الوطني طلب دعمنا

رئيس مجلس التخطيط الوطني لـ«العبيدي»: نناشد الدعم من مجلس الدولة

استقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي” رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور “أحمد ابريدان”.

وقدم بريدان، التهنئة للنائب الثاني على انتخابهم لرئاسة مكتب المجلس الأعلى للدولة ومنحهم الثقة من أعضاء المجلس.

وقد أعطى رئيس مجلس التخطيط الوطني، خلال اللقاء، نبذة عن عمل المجلس في إعداد الدراسات التي تحدد أهداف التنمية وسياساتها واستراتيجياتها مع مؤسسات الدولة، وقد ناشد الدعم من المجلس الأعلى للدولة.

من جانبه، أكد النائب الثاني، متابعة سير عمل مجلس التخطيط الوطني ودعمه وفقاً للقوانين للقيام بمهامه المنوطة به.