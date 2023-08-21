الزرقاء: الاشتباكات الأخيرة أظهرت عجز “الدبيبة” في السيطرة على الوضع بالعاصمة

قال عضو مجلس النواب الليبي، “حسن الزرقاء”، إن الأحداث الأخيرة ولجوء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” لأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة والنواحي الأربع في طرابلس للتوسط بين الأطراف «أظهر عجزه عن السيطرة على الوضع بشكل عام بالعاصمة»، وتحديداً التشكيلات المسلحة التي اعتمد عليها لتأمين بقاء حكومته.

وأضاف الزرقاء في تصريحات صحفية قائلا: «من الطبيعي أن يحاول المنفي توثيق تحالفه مع قوى مستقرة في شرق وجنوب البلاد».

واستبعد عضو البرلمان، حديث البعض بأن الاجتماع في بنغازي هو غطاء لحدوث توافق ما بين الدبيبة والمشير حفتر حول ضم حكومتي «الوحدة» مع الحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها أسامة حماد.

وتابع: «الدبيبة في وضعه الراهن يسعى لمثل هذا التقارب، ولكن باعتقادي أن المشير حفتر لا يريد ربط نفسه بحكومة الدبيبة في ظل الاتهامات الموجهة للأخيرة بـ(الفساد)».