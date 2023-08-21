ضبط وتحريز كميات من الممنوعات أعترضت طريق أحد الصيادين

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية امن صبراته من ضبط وتحريز كميه تفوق(25 كيلوغرامًا) من ماده يشتبه كونها ( مخدر كوكايين خام) اعترضت طريقه اثناء رحلة صيد .

وورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة أمس الأحد من أحد الصيادين مفاده وجود كمية يشتبه في كونها مواد مخدرات داخل أكياس مطاطية محكمة الإغلاق.

وعلى الفور توجه أعضاء وحدة التحري والقبض بالقسم إلى المكان وتم ضبط وتحريز كمية تفوق 25 كيلو جرام من مخدر الكوكايين الخام ؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونيه وإخطار النيابة العامة.

وأكد وزارة الداخلية على إن للمواطن دور إيجابي في تحقيق أهداف الشرطة, وإدراكه بمخاطر المخدرات والجريمة على الفرد والمجتمع وهذا لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن، بل يبني علاقة مجتمعية جيدة ومتينة تزيد من توطيد العلاقة بينهما.