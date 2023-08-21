المسماري: لا يمكن دخول الجيش التشادي إلى الجنوب دون موافقتنا

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن دخول الجيش التشادي إلى الأراضي الليبية يحتاج إلى موافقة القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا ولن يتم السماح بذلك.

وأضاف المسماري في لقاء مع قناة “العربية الحدث” أن غرفة عمليات الجنوب عقدت عدة اجتماعات لتنسيق خطة العمل المشترك لمتابعة دقة تنفيذ أي عملية.

وأشار إلى أن الجيش له سرايا في الجنوب تتبع للوائين طارق بن زياد معزز و128 معزز لمنع تواجد أي مجموعة مسلحة وأي تحرك إرهابي محتمل بسبب الصعوبة الكبيرة في المنطقة التي تحتاج إلى مراقبة دائمة.

وذكر المسماري أن المنطقة مراقبة بشكل جيد ولم تتم ملاحظة أي تهديد مباشر لكن مع ذلك هناك تعزيزات متواصلة تحسبا لأي طارئ.

كما قال الناطق باسم الجيش إن ليبيا لا تسمح بأن تكون أراضيها تهديدا لأي دولة ولا أن تكون الأراضي الأخرى تهديدا لليبيا، مؤكدا أنه لم يتم استهداف أي عناصر داخل ليبيا من طرف الجيش التشادي بل أن العمليات تمت داخل الأراضي التشادية.

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