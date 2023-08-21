مسؤولين عسكريين بارزين يزورون محمود حمزة آمر اللواء 444

قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش رفقة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد القادر منصور وآمر قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي بزيارة محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال في معسكر التكبالي التابع للأخير .

وتأتي الزيارة بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قبل ايام انتهاء الاشتباكات في طرابلس وعودة الأمور إلى نصابها، عقب إطلاق سراح محمود حمزة قائد اللواء 444 قتال .

والاسبوع الماضي تسببت الاشتباكات العنيفة في العاصمة طرابلس بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلا وأكثر من 146 جريحًا وبدأت الاشتباكات بعد اعتقال قوة الردع الذي يتبع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، العقيد محمود حمزة قائد اللواء 444 من مطار معيتيقة .