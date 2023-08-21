المسماري: ممنوع دخول المعارضة التشادية لأراضينا ولا يستطيع الجيش التشادي اللحاق بها داخل ليبيا

أكد اللواء أحمد المسماري مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للقوات المســ.ـلحة أن، المجموعات التشادية المعارضة بالكامل موجودة في إقليم تيبستي في منطقة أوزو وما حولها داخل الأراضي التشادية، وهي منطقة صعبة جدا، تستغلها المجموعات التشادية في التمركز.

وقال المسماري في تصريحات متلفزة: هناك بعض الطائرات التشادية قصفت داخل الأراضي الليبية في اليومين الماضيين، ولكنها كانت عملية مطاردة فقط لبعض الآليات التابعة للمعارضة التشادية.

وأوضح أن، دخول الجيش التشادي إلى الأراضي الليبية يحتاج إلى موافقة القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا.

وألمح إلى أن، هناك مقاطع فيديو انتشرت في الأيام الماضية، تقول إن القوات التشادية موجودة في الأراضي الليبية، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وتابع قائلا: نحن نمنع دخول المعارضة التشادية لأراضينا وبالتالي لا يستطيع الجيش التشادي اللحاق بها داخل ليبيا، مضيفا، وإن أرادوا القتال في شمال تشاد وجبال تيبستي هي المراكز الرئيسية لهذه المجموعات، ولن نرضى أبدا بدخول هذه الجماعات المطرودة من تشاد، إلى ليبيا.

واستكمل قائلا: نحن نتمنى أن تنتهي هذه الصراعات، لأن هناك حرب أكبر، وهي حرب على الهجرة غير الشرعية، أتمنى أن تسير الأوضاع إلى الهدوء في تشاد والنيجر حتى لا نضع أنفسنا في معضلة أخرى لا يمكن علاجها.

واختتم “المسماري” تصريحاته قائلا: حدودنا مع النيجر كبيرة، والصراع بعيد عن حدودنا، ومع ذلك قامت قواتنا بمراقبة الحدود ومتابعة كل ما يجري فيها حتى لا تخترق حدودنا من التشكيلات الإرهابية.