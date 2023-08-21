الطرابلسي: لن نكون حارسا لأوروبا ولولا جهودنا لوصلها أكثر من 100 ألف مهاجر

قال وزير داخلية الوحدة عماد الطرابلس إن ليبيا دفعت ثمنا كبيرا في ملف الهجرة ولن تكون حارسا لأوروبا.

وأضاف الطرابلسي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن خفر السواحل أوقف عديد محاولات الهجرة ولولا المجهودات التي بذلت لوصل إلى أوروبا في هذا الصيف فقط أكثر من 100 ألف مهاجر.

وأشار إلى أنه على تنسيق مع وزير الداخلية التونسي من أجل مكافحة الظاهرة ولا يمكن القبول بمقتل الناس غرقا في البحر والإجراءات متواصلة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم طوعيا وبعض الدول قبلت بذلك رغم وجود من رفض ذلك.