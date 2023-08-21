شرطة بوعطني تضبط مصريًا عذب ابنته واحتجز زوجته داخل المنزل لفترة طويلة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني يلقي القبض على مصري الجنسية قام بتعذيب ابنته البالغة من العمر 4 سنوات واحتجاز زوجته داخل المنزل لمدة طويلة.

وأفادت المديرية أن امرأة ضد ابنها المدعو ح.ج.س من مواليد 1998 كونه قام بتعذيب ابنته بواسطة سلك كهربائي واحتجاز زوجته ومنع عنها الطعام.

وأضافت المديرية أن الشاكية أفادت أيضاً أن ابنها من ذوي السوابق وسجن لمدة ثمانية أشهر على ذمة واقعة تعاطي المخدرات وقالت إنها استطاعت الفرار من المنزل لإبلاغ الشرطة.

واكدت المديرية أنه على الفور أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات إلى منزل الشخص المطلوب وعند وصولهم تم الدخول إلى المنزل وضبطه.

وأشارت المديرية إلى أنه وجدت زوجته مُحتجزة بإحدى الغرف وعُثر على ابنته في حالةٍ سيئة وعليها آثار تعذيب.

وأوضحت أنه تم الانتقال إلى المركز وبالابستدلال معه اعترف بتعذيب ابنته واحتجاز زوجته وتعاطيه للمخدرات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.