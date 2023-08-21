بعد عامين من بدء الصيانة.. متى يخرج ملعب طرابلس الدولي إلى النور؟

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية اليوم الاثنين الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة بملعب طرابلس الدولي وبأحدث الآليات، وتركيب 8 أبراج في وقت قياسي، وتم البدء في إجراء التجارب التشغيلية لمنظومة الإنارة بالملعب.

لكن الصور التي نشرت لأعمدة الإنارة التي ركبت للمعلب أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم جودتها وتغطيتها لكامل الملعب، إلى جانب أنها ركبت خارج أسوار المعلب وإذا تم عمل سقف للملعب لتغطيته فسيستلزم تركيب انظمة إضاءة أخرى من جديد.

ويشعر الليبيين بغضب كبير بسبب التأخر في أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، وعدم وجود أي ملعب صالح لاستقبال المباريات الدولية في ليبيا باستثناء ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، وهو أيضا ملعب أرضيته من العشب الصناعي.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة قام بزيارة تفقدية مطلع شهر أبريل الماضي إلى ملعب طرابلس الدولي وملعب النهر الصناعي، للوقوف على سير آخر أعمال الصيانة والتطوير الجارية فيهما.

وخلال الزيارة شدد دبيبة، على ضرورة استكمال الملعبين ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

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وكان المهندس المشرف على أعمال صيانة ملعب طرابلس عبد الحكيم معيتيق، قال في وقت سابق إن الملعب سيجري تسليمه إلى الجهات المختصة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليكون جاهزاً لاستقبال مباريات مرحلة الإياب من الدوري الجديد، وكذلك مباريات المنتخب الوطني.

ويرى مراقبون أن أوضاع ملعب طرابلس الحالية لا تبشر بإمكانية الانتهاء من صيانته وتجهيزه بحلول ديسمبر المقبل، لا سيما وأن أرضية الملعب العشبية لم يتم البدء في صيانتها حتى الآن، بالإضافة أعمدة الإنارة التي سيتم تعديل مواقعها لضمان توزيع الإضاءة بشكل سليم على كافة أرجاء الملعب.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أجرى جولة تفقدية لملعب طرابلس في أغسطس 2021، ووعد بصيانة المعلب وتجهيزه خلال شهرين ونصف فقط، قائلاً: “سنجعل ملعب طرابلس الدولي من الملاعب الأفضل عالميا”، فهو لم يعد بتطويره فقط، بل في وضعه ضمن الأفضل في العالم.